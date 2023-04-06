Головкова (Пирожкова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкова (Пирожкова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Измаил, Одеська область

Дата рождения

31.10.1889

Дата смерти

07.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1889

Отец: Пирожков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Измаил, Одеська область
Рождение ребёнка
30.05.1924

Дочь: Шретер Нина Леонидовна

Отец ребёнка: Головков Леонид Климентьевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
14.10.1926

Дочь: Спецова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Головков Леонид Климентьевич

Одесса, Одеська область
Смерть
07.04.1973
Одесса, Одеська область
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