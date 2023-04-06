Головкова (Пирожкова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.10.1889
Дата смерти07.04.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1889
Отец: Пирожков Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1924
Дочь: Шретер Нина Леонидовна
Отец ребёнка: Головков Леонид Климентьевич
Рождение ребёнка
14.10.1926
Дочь: Спецова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Головков Леонид Климентьевич
Смерть
07.04.1973