Цаплюк Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплюк Иван Матвеевич

Цаплюк Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

01.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кириченко) Екатерина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кириченко) Екатерина Григорьевна

Смерть
01.12.1943
Причина смерти: На войне | Погиб на ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.