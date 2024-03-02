Цаплюк Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти01.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кириченко) Екатерина Григорьевна
Смерть
01.12.1943
Причина смерти: На войне | Погиб на ВОВ