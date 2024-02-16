Завидова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завидова Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1926

Дочь: Суворова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Суворов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
17.06.1928

Сын: Суворов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Суворов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
09.02.1930

Дочь: Суворова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Суворов Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Петр Михайлович

Смерть
11.09.1987
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