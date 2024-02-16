Завидова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1926
Дочь: Суворова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Суворов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1928
Сын: Суворов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Суворов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1930
Дочь: Суворова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Суворов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1987