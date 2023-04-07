Фурко Кондрат Демьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Furko Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фурко Иван Кондратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1808