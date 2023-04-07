Фурко Кондрат Демьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурко Кондрат Демьянов

Фурко Кондрат Демьянов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Furko Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Фурко Иван Кондратов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фурко Киприян Кондратов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Фурко Федор Киприянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Фурко Венединт Кондратов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1808
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close