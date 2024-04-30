Нечаев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Нечаев Никита
Мать: Нечаева Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечаева Пелагея
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Нечаева) Елизавета
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нечаев Иван
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея
Рождение ребёнка
1847
Сын: Нечаев Владимир
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея
Рождение ребёнка
1850
Сын: Нечаев Михаил
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея
Рождение ребёнка
1852
Сын: Нечаев Василий
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нечаев Осип
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея
Рождение ребёнка
1859
Сын: Нечаев Николай
Мать ребёнка: Нечаева Пелагея
Смерть
Неизвестно