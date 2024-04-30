Нечаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Нечаев Никита

Мать: Нечаева Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Пелагея

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Нечаева) Елизавета

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея

Рождение ребёнка
1845

Сын: Нечаев Иван

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея

Рождение ребёнка
1847

Сын: Нечаев Владимир

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Нечаев Михаил

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея

Рождение ребёнка
1852

Сын: Нечаев Василий

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Нечаев Осип

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея

Рождение ребёнка
1859

Сын: Нечаев Николай

Мать ребёнка: Нечаева Пелагея

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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