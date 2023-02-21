Абдуразакова Нурият Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуразакова Нурият Магомедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асельдеров Магомед Багавутдинович

Мать: Тетей Абдурахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гюльнара

Отец ребёнка: Абдуразаков Алхлав Эльдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эльдар

Отец ребёнка: Абдуразаков Алхлав Эльдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динара

Отец ребёнка: Абдуразаков Алхлав Эльдарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуразаков Алхлав Эльдарович

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