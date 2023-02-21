Абдуразакова Нурият Магомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гюльнара
Отец ребёнка: Абдуразаков Алхлав Эльдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эльдар
Отец ребёнка: Абдуразаков Алхлав Эльдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динара
Отец ребёнка: Абдуразаков Алхлав Эльдарович
Бракосочетание
Неизвестно