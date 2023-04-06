Свирина Екатерина Фетисовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795 ст.
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Лукерья Федоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно