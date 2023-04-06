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Свирина Екатерина Фетисовна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Свирин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Лукерья Федоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Фёдор Савельевич

Смерть
Неизвестно
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