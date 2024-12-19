Свирина Екатерина Фетисовна 1767 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Свирина Екатерина Фетисовна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1767 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
ФетисНеизвестно г.р.
Супруги
Свирин Фёдор Савельевич1767 ст. г.р.
Дети
(Свирина) Александра Фёдоровна1783 ст. г.р.
(Свирина) Лукерья Фёдоровна1784 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Фетис

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Фёдор Савельевич

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: (Свирина) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: (Свирина) Лукерья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: (Свирина) Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: (Свирина) Устинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: (Свирина) Федосья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Свирин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение в метрической книге за 1801-1805гг исполнитель не нашел. Метрики не полные говорит. Рождение нашли в X ревизской сказке. Описана вся семья.

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: (Свирина) Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Свирина) Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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