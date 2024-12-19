Свирина Екатерина Фетисовна
женский, родилась 1767 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецФетисНеизвестно г.р.
Супруги
Свирин Фёдор Савельевич1767 ст. г.р.
Дети
(Свирина) Александра Фёдоровна1783 ст. г.р.
(Свирина) Лукерья Фёдоровна1784 ст. г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Фетис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: (Свирина) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: (Свирина) Лукерья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: (Свирина) Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: (Свирина) Устинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: (Свирина) Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: (Свирина) Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: (Свирина) Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Свирин Фёдор Савельевич
Смерть
Неизвестно