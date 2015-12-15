Окунев Степан Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунев Степан Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2015

Отец: Окунев Роман Владимирович

Мать: Мария

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