Куженова Антонида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куженов Илья Яковлевич
Мать: Тыхеева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куженова Тамара Омаровна
Отец ребёнка: Широглазов Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Омар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куженова Баярма Омаровна
Отец ребёнка: Баиров Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баиров Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куженова Мария Омаровна
Отец ребёнка: Омар