Куженова Антонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куженова Антонида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куженов Илья Яковлевич

Мать: Тыхеева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куженова Тамара Омаровна

Отец ребёнка: Широглазов Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баиров Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куженова Баярма Омаровна

Отец ребёнка: Баиров Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куженов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Баиров Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куженова Мария Омаровна

Отец ребёнка: Омар

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