Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимовна

Место рождения

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян

Смерть
Неизвестно
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