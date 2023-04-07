Зотова (Дубровка) Ирина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1909
Отец ребёнка: Зотов Василий Васильевич
Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Зотов Василий Васильевич
Российская империя, Могилевская губ., Чериковский у., Палужская вол., с.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917