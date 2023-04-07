Зотова (Дубровка) Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Дубровка) Ирина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Зотов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Васильевич

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Зотов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Васильевич

Российская империя, Могилевская губ., Чериковский у., Палужская вол., с.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Василий Васильевич

Смерть
1917
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