Феодора Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Сидорова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1804 ст.

Муж: Иван Григорьев

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1814 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1816 ст.

Сын: Кабанов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1819 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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