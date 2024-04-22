Феодора Сидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.
Бракосочетание
Около 1804 ст.
Муж: Иван Григорьев
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
16.04.1814 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
02.11.1816 ст.
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
16.04.1819 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно