Фомин Леонтий Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
05.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Фомина Ванда Генриховна
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин деревни Жуковой Жуковской волости Ржевского уезда Тверской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Ванда Генриховна
Смерть
Неизвестно