Фомин Леонтий Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Леонтий Андрианович

Фомин Леонтий Андрианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
05.12.1915 ст.

Сын: Фомин Роман Леонтьевич

Мать ребёнка: Фомина Ванда Генриховна

Место жительства
1916 ст.
Крестьянин деревни Жуковой Жуковской волости Ржевского уезда Тверской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Ванда Генриховна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close