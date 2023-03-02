Коротченко Феодосия Ипатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротченко Феодосия Ипатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротченко Никита Павлович

Отец ребёнка: Коротченко Павел Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Коротченко Павел Филиппович

Смерть
Неизвестно
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