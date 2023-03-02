Коротченко Феодосия Ипатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротченко Никита Павлович
Отец ребёнка: Коротченко Павел Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Коротченко Павел Филиппович
Смерть
Неизвестно