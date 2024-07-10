Агафия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1881

Дочь: Юдашина Настасья Меркурьева

Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев

Рождение ребёнка
18.04.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев

Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.

Сын: Доронькин Сергей Меркулаевич

Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1896

Сын: Доронькин Василий Меркурьев

Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев

Рождение ребёнка
29.05.1899

Дочь: Доронькина Феодосия Меркурьева

Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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