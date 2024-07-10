Агафия Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1881
Дочь: Юдашина Настасья Меркурьева
Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев
Рождение ребёнка
18.04.1887
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.
Сын: Доронькин Сергей Меркулаевич
Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев
Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1896
Сын: Доронькин Василий Меркурьев
Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев
Рождение ребёнка
29.05.1899
Дочь: Доронькина Феодосия Меркурьева
Отец ребёнка: Доронькин Меркурий Афонасьев
Смерть
Неизвестно