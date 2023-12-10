Ходакова Анна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1840
Сын: Ходаков Косьма Васильевич
Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич
Рождение ребёнка
02.09.1843
Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич
Рождение ребёнка
28.08.1847
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич
Рождение ребёнка
13.10.1850
Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич
Рождение ребёнка
29.05.1853
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ходаков Никита Васильевич
Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно