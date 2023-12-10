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Ходакова Анна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1840

Сын: Ходаков Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич

Рождение ребёнка
02.09.1843

Сын: Ходаков Аким Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1847

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1850

Сын: Ходаков Логин Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.05.1853

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ходаков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Ходаков Василий Федосьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Василий Федосьевич

Смерть
Неизвестно
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