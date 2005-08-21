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Арсентьев Роман Константинович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

21.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2005

Отец: Арсентьев Константин Анатольевич

Мать: Арсентьева Светлана Вячеславовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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