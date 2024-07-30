Рябухина Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шведов (Рябухин) Нестор Кондратьевич
Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шведова Федосья Кондратьевна
Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич
Падчерица
Рождение ребёнка
1856
Сын: Рябухинн Карп Филимонович
Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябухин Немир Филимонович
Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич
Смерть
Неизвестно