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Рябухина Наталья Степановна

Место рождения

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шведов (Рябухин) Нестор Кондратьевич

Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шведова Федосья Кондратьевна

Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Падчерица
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рябухинн Карп Филимонович

Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябухин Немир Филимонович

Отец ребёнка: Рябухин Филимон Яковлевич

Ерал, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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