Иванова (Десятова) Ольга Герасимовна
Место рожденияд. Ивашиха, Партизанский район, Красноярский край
Дата рождения1922
Дата смерти20.03.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Десятов Герасим
Мать: не указана
д. Ивашиха, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1958
Дочь: Иванова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Чурилов Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1992