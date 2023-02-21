Иванова (Десятова) Ольга Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Десятова) Ольга Герасимовна

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Место рождения

д. Ивашиха, Партизанский район, Красноярский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

20.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Десятов Герасим

Мать: не указана

д. Ивашиха, Партизанский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1958

Дочь: Иванова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Чурилов Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилов Евгений Николаевич

Смерть
20.03.1992
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