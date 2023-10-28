Мамаев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободина (Мамаева) Анисья
Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Михаил
Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Александр
Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Геннадий
Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно