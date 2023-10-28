Мамаев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободина (Мамаева) Анисья

Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Михаил

Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Александр

Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Геннадий

Мать ребёнка: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева (Зыкина) Авдотья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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