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Суровцов Иван Иванович

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Место рождения

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

24.01.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Суровцов Иван Александрович

Мать: не указана

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Брусенской Воскресенской церкви.
Образование
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
28.02.1860 ст.
Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда.
Бракосочетание
1860

Жена: Суровцова Александра Александровна

Рождение ребёнка
27.05.1862 ст.

Сын: Суровцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна

Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Родители: приходский священник Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда Иоанн Иоаннов Суровцов и жена его Александра Александрова. Восприемники: приходский дьячок Василий Александров Упадышев и ж... Показать все
Работа или профессия
20.01.1868 ст.
Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Награда
23.01.1868 ст.
Награждён набедренником.
Работа или профессия
С 1868 по 1870
В должности благочинного.
Рождение ребёнка
15.01.1869 ст.

Сын: Суровцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ивановская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Орнацкая Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна

Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
19.01.1884 ст.
Определён учителем и законоучителем во вновь открытую Брусенскую сельскую школу.
Работа или профессия
26.06.1896 ст.
Уволен за штат.
Смерть
24.01.1903 ст.
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