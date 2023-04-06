Суровцов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти24.01.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Суровцов Иван Александрович
Мать: не указана
Сын дьячка Брусенской Воскресенской церкви.
Образование
1858
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию с аттестатом 2-го разряда.
Работа или профессия
28.02.1860 ст.
Рукоположен во священника к Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда.
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
27.05.1862 ст.
Сын: Суровцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна
Родители: приходский священник Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда Иоанн Иоаннов Суровцов и жена его Александра Александрова. Восприемники: приходский дьячок Василий Александров Упадышев и ж... Показать все
Работа или профессия
20.01.1868 ст.
Перемещён к Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Награда
23.01.1868 ст.
Награждён набедренником.
Работа или профессия
С 1868 по 1870
В должности благочинного.
Рождение ребёнка
15.01.1869 ст.
Сын: Суровцов Василий Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна
Сын священника Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ивановская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Орнацкая Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Александра Александровна
Работа или профессия
19.01.1884 ст.
Определён учителем и законоучителем во вновь открытую Брусенскую сельскую школу.
Работа или профессия
26.06.1896 ст.
Уволен за штат.
Смерть
24.01.1903 ст.