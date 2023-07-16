Евфросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семен
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарица
Место жительства
Неизвестно
Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1828
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Скворцова (Смирнитская) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Смирнитский Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно