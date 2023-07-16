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Евфросинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семен

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарица
Место жительства
Неизвестно
Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Около 1828

Муж: Смирнитский Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Скворцова (Смирнитская) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Смирнитский Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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