Мокрова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Мокров Иван Макарович

Рождение ребёнка
24.07.1914

Сын: Мокров Макар (Михаил) Иванович

Отец ребёнка: Мокров Иван Макарович

Польки, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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