Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

07.04.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1808 ст.

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.02.1810 ст.

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1811 ст.

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Владимир Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.04.1823 ст.

Сын: Родион Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.10.1825 ст.

Сын: Карп Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.1827 ст.

Дочь: Федосья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1829 ст.

Сын: Поседкин Герасим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1832 ст.

Сын: Поседкин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.05.1834 ст.

Сын: Федор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1837 ст.

Дочь: Рыжихина Меланья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.

Сын: Поседкин Гавриил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1841 ст.

Дочь: Сусликова Елена Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Васильев

Смерть
07.04.1858 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От водянки
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