Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смерти07.04.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1808 ст.
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
28.02.1810 ст.
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
25.10.1811 ст.
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Владимир Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
02.04.1823 ст.
Сын: Родион Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
06.10.1825 ст.
Сын: Карп Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1827 ст.
Дочь: Федосья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
02.03.1829 ст.
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
22.03.1832 ст.
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
30.05.1834 ст.
Сын: Федор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
04.01.1837 ст.
Дочь: Рыжихина Меланья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
15.07.1841 ст.
Дочь: Сусликова Елена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Васильев
Смерть
07.04.1858 ст.
От водянки