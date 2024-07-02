Шафиев Умар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиев Абдулла
Мать ребёнка: Шафиева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиев Рашид
Мать ребёнка: Шафиева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафиева ?
Рождение ребёнка
25.07.1951
Сын: Шафиев Рустам
Мать ребёнка: Шафиева ?
Смерть
Неизвестно