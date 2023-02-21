Бердникова Татьяна Алексеевна
Место рожденияКамчатка, Соболевский р-н, пос. Кировский
Дата рождения13.11.1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1948
Отец: Воскобойников Алексей Николаевич
Мать: не указана
Камчатка, Соболевский р-н, пос. Кировский
Бракосочетание
07.07.1967
Рождение ребёнка
08.10.1968
Отец ребёнка: Бердников Юрий Андреевич
Ружино, Лесозаводский, Приморский край