Бердникова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Камчатка, Соболевский р-н, пос. Кировский

Дата рождения

13.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1948

Отец: Воскобойников Алексей Николаевич

Мать: не указана

Камчатка, Соболевский р-н, пос. Кировский
Бракосочетание
07.07.1967

Муж: Бердников Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
08.10.1968

Сын: Бердников Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Бердников Юрий Андреевич

Ружино, Лесозаводский, Приморский край
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