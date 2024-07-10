Черешникова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черешникова Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черешников Карп Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черешников Карп Артемович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черешников Карп Артемович

Рождение ребёнка
05.03.1939

Сын: Черешников Виктор Карпович

Отец ребёнка: Черешников Карп Артемович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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