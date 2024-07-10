Черешникова Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
05.03.1939
Сын: Черешников Виктор Карпович
Отец ребёнка: Черешников Карп Артемович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно