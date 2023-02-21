Тимошенко (Агапова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Агапова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1929

Дата смерти

29.08.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1961

Сын: Тимошенко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Тимошенко Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Александр Антонович

Смерть
29.08.1981
Слобода, Ленинский муниципальный район, Московская область
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