Тимошенко (Агапова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1929
Дата смерти29.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1961
Сын: Тимошенко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Тимошенко Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1981
Слобода, Ленинский муниципальный район, Московская область