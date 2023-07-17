Лоскутов Андрон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти19.11.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лоскутов Василий
Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Лоскутов Кирилл
Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лоскутов Ефрем
Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна
Рождение
1794
Отец: Лоскутов Варлаам
Мать: (Золоторева) Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Лоскутова) Соломонида?
Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лоскутов Ананий
Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна
Смерть
19.11.1859