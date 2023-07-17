Лоскутов Андрон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Андрон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

19.11.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лоскутов Василий

Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Лоскутов Кирилл

Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лоскутов Ефрем

Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна

Рождение
1794

Отец: Лоскутов Варлаам

Мать: (Золоторева) Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Лоскутова) Соломонида?

Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Ананий

Мать ребёнка: Ненила (Неонила) Андреевна

Смерть
19.11.1859

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