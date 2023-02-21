Муминов Миргазиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муминов Миргазиз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1896

Дата смерти

Около 1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Около 1930 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1896

Отец: Муминджанов Миргабиб Муминжанович

Мать: Муминджанова Бибихадича Юнусбаевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Ашира

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Муминов Фарад

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1994
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