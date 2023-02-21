Муминов Миргазиз
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1896
Дата смертиОколо 1994
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1896
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Ашира
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Муминов Фарад
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1994