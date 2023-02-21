Илатовская Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илатовская Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Илатовский Аристарх Антонович

Отец ребёнка: Илатовский Антон Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Илатовский Антон Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Илатовский Лаврентий Антонович

Отец ребёнка: Илатовский Антон Павлович

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илатовский Антон Павлович

Смерть
Неизвестно
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