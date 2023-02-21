Илатовская Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Илатовский Аристарх Антонович
Отец ребёнка: Илатовский Антон Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Илатовский Антон Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Илатовский Лаврентий Антонович
Отец ребёнка: Илатовский Антон Павлович
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно