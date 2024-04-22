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Лукерья Карпова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Карп Степанов (Ич)

Мать: Марья Дементьева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Иван Арсеньев (Ич)

Отец ребёнка: Арсений Спиридонов (Ич)

Рождение ребёнка
1850

Сын: Никита Арсеньев (Ич)

Отец ребёнка: Арсений Спиридонов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Спиридонов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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