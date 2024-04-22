Лукерья Карпова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Карп Степанов (Ич)
Мать: Марья Дементьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Иван Арсеньев (Ич)
Отец ребёнка: Арсений Спиридонов (Ич)
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никита Арсеньев (Ич)
Отец ребёнка: Арсений Спиридонов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно