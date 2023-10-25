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Рязанов Виктор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951

Отец: Рязанов Никифор Дмитриевич

Мать: Рязанова Евдокия Прокопьевна

Рождение ребёнка
21.04.1975

Дочь: Наумова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Рязанова Вера

Рождение ребёнка
24.10.1977

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Рязанова Вера

Рождение ребёнка
18.08.1979

Дочь: Акулинина Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Рязанова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Вера

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