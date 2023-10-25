Рязанов Виктор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951
Рождение ребёнка
21.04.1975
Дочь: Наумова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Рязанова Вера
Рождение ребёнка
24.10.1977
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Рязанова Вера
Рождение ребёнка
18.08.1979
Дочь: Акулинина Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Рязанова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Вера