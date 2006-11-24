Уткин Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти24.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Бракосочетание
26.04.1953
Рождение ребёнка
06.02.1954
Дочь: Уткина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Уткина (Беляева) Алиса Григорьевна
Рождение ребёнка
29.09.1959
Мать ребёнка: Уткина (Беляева) Алиса Григорьевна
Смерть
24.11.2006
Москва, город федерального значения Москва