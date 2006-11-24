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Уткин Анатолий Иванович

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Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

24.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Уткин Иван Васильевич

Мать: Уткина (Гулова) Анна Ефимовна

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
26.04.1953

Жена: Уткина (Беляева) Алиса Григорьевна

Рождение ребёнка
06.02.1954

Дочь: Уткина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Уткина (Беляева) Алиса Григорьевна

Рождение ребёнка
29.09.1959

Сын: Уткин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Уткина (Беляева) Алиса Григорьевна

Смерть
24.11.2006
Москва, город федерального значения Москва

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