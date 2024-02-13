Терещенко Валерий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Инна Валерьевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья