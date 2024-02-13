Терещенко Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Валерий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенко Сергей Васильевич

Мать: Курбесова Гальвина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Инна Валерьевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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