Валиуллин Хуснутдин
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1842
Отец: Валиулла Иманкулов
Мать: ?
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.02.1869
Дочь: Бибихадия
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
24.01.1872
Дочь: Бибидания
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
07.01.1876
Сын: Валиуллин Ярулла
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1878
Дочь: Бибигалия
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
12.02.1881
Сын: Валиуллин Мулла Сафиу Хуснутдинович
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
11.05.1883
Сын: Мухаметзакир
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
21.01.1885
Сын: Мухаметхафиз Хуснутдин Улы
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
?.04.1888
Дочь: Бибихануза
Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
17.07.1909
Мать ребёнка: Бибигайша Ахметзян Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
07.09.1916
Дочь: Бибигалима Хуснутдин Кызы
Мать ребёнка: Бибигайша Ахметзян Кызы
д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигайша Ахметзян Кызы
Смерть
Неизвестно