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Валиуллин Хуснутдин

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Валиулла Иманкулов

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.02.1869

Дочь: Бибихадия

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
24.01.1872

Дочь: Бибидания

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
07.01.1876

Сын: Валиуллин Ярулла

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.10.1878

Дочь: Бибигалия

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
12.02.1881

Сын: Валиуллин Мулла Сафиу Хуснутдинович

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
11.05.1883

Сын: Мухаметзакир

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Мухаметхафиз Хуснутдин Улы

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
?.04.1888

Дочь: Бибихануза

Мать ребёнка: Бибизагида Муталап Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
17.07.1909

Сын: Габдулла Хуснутдин Улы

Мать ребёнка: Бибигайша Ахметзян Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Рождение ребёнка
07.09.1916

Дочь: Бибигалима Хуснутдин Кызы

Мать ребёнка: Бибигайша Ахметзян Кызы

д.Малые Ширданы Ширданской волости Свияжского уезда Казанской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигайша Ахметзян Кызы

Смерть
Неизвестно
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