Досаев Мохаммят Жамалович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досаев Мохаммят Жамалович

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Досаев Жамаль Саляхович

Мать: Досаева Катима Изаметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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