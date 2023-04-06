Сперанский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанский Михаил Михайлович

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Место рождения

Черкутино, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.01.1772

Дата смерти

23.02.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкутино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1772
Черкутино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1780
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1812 по 1814
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1816
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1819
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
23.02.1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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