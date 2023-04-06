Сперанский Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.01.1772
Дата смерти23.02.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1772
Место жительства
С 1780
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1812 по 1814
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 1812
Место жительства
С 1816
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1819
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
23.02.1839
Место жительства
По 1839