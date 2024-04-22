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Еланскова Мария Андреевна

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

19.07.1911 ст.

Дата смерти

10.08.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1911 ст.

Отец: Елансков Андрей Иосифович

Мать: Еланскова Матрона Максимовна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Крещение
20.07.1911 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Степыкин Максим Леонтьевич, Курск. губ. Дмитр. у. крестьянин. Самсонова Наталья Андреевна, х. Рынок Солоновский, каз. жена ГАРО 803-2-2282 ... Показать все
Смерть
10.08.1911 ст.
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
слаборожденая ГАРО 803-2-2282 лл.225об.-226 №20
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