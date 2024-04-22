Еланскова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1911 ст.
Дата смерти10.08.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1911 ст.
Крещение
20.07.1911 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Степыкин Максим Леонтьевич, Курск. губ. Дмитр. у. крестьянин. Самсонова Наталья Андреевна, х. Рынок Солоновский, каз. жена ГАРО 803-2-2282 ... Показать все
Смерть
10.08.1911 ст.
слаборожденая ГАРО 803-2-2282 лл.225об.-226 №20