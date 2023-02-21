Чередов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Чередов Николай Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Чередов Николай Александрович
Мать ребёнка: Чередова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Чередов Яков Александрович
Мать ребёнка: Чередова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно