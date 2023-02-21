Чередов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Чередов Николай Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чередов Николай Александрович

Мать ребёнка: Чередова Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Яков Александрович

Мать ребёнка: Чередова Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Марфа Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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