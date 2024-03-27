Исхаков Гиниятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхаков Гиниятулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Султанмажит

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нургалеева (Исхакова) Фарида Гиниятулловна

Мать ребёнка: Исхакова Гафура

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Гафура

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова Гафура

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