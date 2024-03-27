Исхаков Гиниятулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Султанмажит
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нургалеева (Исхакова) Фарида Гиниятулловна
Мать ребёнка: Исхакова Гафура
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова Гафура
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова Гафура