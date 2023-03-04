Прасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Аким Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Фёдор Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Алексеев
Смерть
1764