Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Около 1740 г.р.
Около 1742 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Аким Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Алексеев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Фёдор Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Алексеев

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Алексеев

Смерть
1764
Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
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