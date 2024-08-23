Родин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1876
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г
Восприемник
08.09.1876
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Любовь Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилович Куцев и законная его жена Марья Николаев... Показать все
Поручитель
16.10.1878
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 984 МК церквей Мещовский у. за 1878 г Попковской волости села Воронет крестьянин Петр Онисимов Шугуков, после первого брака, православный, 26 лет и невеста Ульяна Гаврил... Показать все
Смерть
Неизвестно