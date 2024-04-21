Ланин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанин Иван Васильевич

Ланин Иван Васильевич

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Между 1681 и 1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1682

Отец: Ланин Василий

Мать: ?

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Ланин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ланина Домна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Ланина) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Ланина Домна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Ланин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ланина Домна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Ланин Семён Иванович

Мать ребёнка: Ланина Домна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Ланин Аленсей Иванович

Мать ребёнка: Ланина Домна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.