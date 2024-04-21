Ланин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1681 и 1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1682
Отец: Ланин Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Ланина Домна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Ланина) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Ланина Домна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Ланин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ланина Домна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Ланин Семён Иванович
Мать ребёнка: Ланина Домна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Ланина Домна
Смерть
Неизвестно