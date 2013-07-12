Конин Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конин Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1941

Дата смерти

12.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1941

Отец: не указан

Мать: Нина Михайловна

Рождение ребёнка
26.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.07.2013
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