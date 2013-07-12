Конин Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1941
Дата смерти12.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1941
Мать: Нина Михайловна
Рождение ребёнка
26.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.07.2013