Шеин Климентий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Шеина Марина Климентьевна
Мать ребёнка: Шеина Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шеин Василий Климентьевич
Мать ребёнка: Шеина Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Шеина Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шеина Матрена Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шеина Ксения Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно