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Шеин Климентий Лаврентьевич

Место рождения

Полымская, Тюменский округ, Уральская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Шеин Лаврентий Мартьянович

Мать: Шеина Мавра Киприяновна

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Шеина Марина Климентьевна

Мать ребёнка: Шеина Ефросинья Алексеевна

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шеин Василий Климентьевич

Мать ребёнка: Шеина Ефросинья Алексеевна

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шеин Потап Климентьевич

Мать ребёнка: Шеина Ефросинья Алексеевна

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шеина Матрена Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шеина Ксения Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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