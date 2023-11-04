Босых Афонасей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Басовых Петр Кондратьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Босых Ирина Афонасьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Босых Фекла Афонасьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно