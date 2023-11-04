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Босых Афонасей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Басовых Петр Кондратьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Босых Яков Афонасьевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Босых Ирина Афонасьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Босых Фекла Афонасьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Босых Аника Афонасьевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Босых Иван Афонасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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