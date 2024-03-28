Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Есакова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подымов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.06.1897

Сын: Подымов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Подымов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Подымов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Подымов Николай Игнатьевич

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