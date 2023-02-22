(Игнатенков) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Игнатенков) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1914

Дочь: Логунова Надежда

Отец ребёнка: Игнатенков Семен

Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенков Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенков Семен

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