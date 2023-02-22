(Игнатенков) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1914
Дочь: Логунова Надежда
Отец ребёнка: Игнатенков Семен
Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатенков Семен