Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1958
Дочь: Силкина (Попова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Курумкан, Курумканский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.10.1960
Дочь: Иусова (Попова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Иванович
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область