Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна 13.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Шадрина) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1958

Дочь: Силкина (Попова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Курумкан, Курумканский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.10.1960

Дочь: Иусова (Попова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Иванович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

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